Haagse onderneemsters krijgen eigen flexwerkplek in Javastraat

In de Javastraat is een flexwerkplek geopend, speciaal voor vrouwelijke ondernemers. In deze Doors Open Female Hub kunnen Haagse onderneemsters een werkplek huren en zijn er maandelijks gratis masterclasses.

Initiatiefneemster is Suzanne Mau-Asam (kleine foto), zelf onderneemster en gediplomeerd coach, trainer en expert op het gebied van leren en ontwikkeling. “Uit gesprekken met tientallen vrouwelijke ondernemers bleek dat er grote behoefte is aan een plek waar zij samen kunnen komen om te werken, maar vooral ook te leren. Van en met elkaar. Er zijn steeds meer vrouwen die ondernemen. Velen van hen doen dat kleinschalig en dat kan na een tijdje best eenzaam worden. Doors Open Female Hub biedt hier een perfecte oplossing voor.”

In december organiseerde Mau-Asam voor de eerste groep geïnteresseerde vrouwen al een proefdag, zodat zij vrijblijvend konden ervaren hoe het is om vanuit de Female Hub te werken. De reacties waren zeer enthousiast. “Het overgrote deel van de onderneemsters heeft direct een abonnement afgesloten en is in januari gestart in de Javastraat. Net als ik geloven ze in het idee dat je elkaar kunt helpen om je doelen te bereiken en je dromen waar te maken.”

Foto’s: www.doors-open.nl