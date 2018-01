Het best bewaarde geheim van René Bom: “De ‘s-Gravenhaagsche Stadsrijschool”

De ‘s-Gravenhaagsche Stadsrijschool aan de Kazernestraat is volgens nachtburgemeester René Bom (kleine foto) het best bewaarde geheim van Den Haag.

Anders dan de naam doet vermoeden is het een manege, en geen rijschool, opgericht in 1806. “Het is alsof je tweehonderd jaar terug in de tijd gaat”, vertelde Bom in het programma Haagse Ochtendradio waarin wekelijks iemand anders zijn of haar best bewaarde geheim onthult. “Het is niet alleen een manege maar er zit ook een bar in en je kan er feestjes geven.”

