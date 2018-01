Dode in gracht bij Groenewegje is 26-jarige man uit Dordrecht

Hond of kat overleden? Huidierencrematorium zorgt voor waardig afscheid

Stel, je wilt je overleden huisdier een waardig afscheid geven. Hiervoor kan je terecht bij een dierencrematorium. Bij Huisdierencrematorium Haaglanden zijn er in ieder geval tal van mogelijkheden. Zo kan je zelf bij de crematie zijn of een mooie urn uitzoeken.

Bij het Huisdierencrematorium Haaglanden kunnen mensen kiezen tussen een individuele crematie of een groepscrematie. Bij een individuele crematie kunnen mensen zelf het huisdier in de oven leggen en de as na afloop meekrijgen. Bij een groepscrematie kan dit niet en wordt de as uiteindelijk over zee uitgestrooid.

Volgens Hans Oosterveer, medewerker van het dierencrematorium, is het lastig te zeggen wat precies de gemiddelde prijs is voor een huisdier crematie. “Mensen mogen altijd zelf bepalen wat ze willen, dus vandaar dat het moeilijk is om te zeggen hoeveel het kost.”

Dagvriend Henk Bres snapt het wel dat mensen hun huisdier willen laten cremeren. “Het is toch een vriend voor het leven en een mooie laatste eer”, vertelde de Dagvriend in het radioprogramma Hou je Haags op Den Haag FM.

Luister hier naar de bijdrage van Dagvriend Henk Bres op Den Haag FM.