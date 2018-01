Voortbestaan De Regentenkamer in gevaar

In juni dreigt na een periode van 27 jaar een einde te komen aan De Regentenkamer. De voormalige kerk waar het jazzpodium haar concerten houdt, wordt gesloopt zodat woningbouwcorporatie Staedion op de locatie nieuwsbouw kan realiseren.

Oprichtster Thea van Loon, die er nog steeds de scepter zwaait, is hard op zoek naar mogelijkheden om elders door te kunnen gaan. “We zijn in gesprek met de gemeente en bedrijven om te bekijken of er ergens een vrijstaand pand is:, zei Van Loon in het radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM. “Niets is zeker. Voorlopig hebben we eind juni het laatste optreden aan de Heyligersstraat.”

De Regentenkamer heeft altijd een wat zwervend bestaan geleid, maar zit nu alweer zeven jaar op dezelfde plek domicilie aan de Cort Heyligersstraat, een zijstraat van de Noord-West Buitensingel. In het verleden was De Regentenkamer gevestigd in het Hofje van Nieuwkoop, de Laan van Meerdervoort en de Lange Beestenmarkt.

Luister hier naar het interview met Thea van Loon op Den Haag FM.

Grote foto: Maurice Haak (Facebook)

Kleine foto: Thea van Loon (Facebook)