Westwood-dj Bart Eeken onverwacht overleden: “Hij kon het feest naar een hoogtepunt trekken”

De bekende Haagse dj Bart Eeken (grote foto) van Club Westwood is onverwacht op zijn vakantie op Sint-Maarten overleden. “Het is zo’n onwerkelijk bericht dat we er het hele weekend flabbergasted van waren”, zei Vincent Marshall (kleine foto) van Club Westwood in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM. Bart Eeken was jarenlang vaste dj van Club Westwood. Daarnaast draaide hij ook al vijftien jaar op de Classic Party die Westwood regelmatig organiseerde. “Het was zo’n lieve vent. Hij voerde nooit het hoogste woord tijden een borrel, maar als hij sprak dan luisterde je wel.”

Marshall herinnert zich Bart Eeken als een hele lieve innemende man die van een feestje hield, maar wel serieus met muziek omging. “Of hij nou voor 50 of voor 500 man draaide, hij wist er altijd een feestje van te maken. Hij kon heel goed het feest naar een hoogtepunt trekken.” Afgelopen september was Eeken één van de eersten die een hulpactie voor het zwaar getroffen Sint-Maarten op gang zette. Hij ging jaarlijks naar het eiland en was geraakt door de ravage die orkaan Irma op het tropische eiland had aangericht. Tijdens de jaarwisseling was hij weer bij zijn vrienden op het eiland, waar hij ook op een feest draaide.

Afgelopen vrijdag werd Bart Eeken onverwacht getroffen door een hartinfarct. Hij is 45 jaar geworden. Bart Eeken laat een partner achter. De uitvaart is alleen voor genodigden. Wel zal er nog een herdenking komen, maar daar kan Vincent in verband met de repatriëring nog niet veel over zeggen. “Er zijn plannen, maar wat voor vorm die krijgen is nog onduidelijk.”

Grote foto: (Robin Balou Photography)

Luister hier naar het interview met Vincent Marshall op Den Haag FM.