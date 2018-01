“Sinds de dood van Chuck Deely klinkt het geluid in de stad niet meer hetzelfde”

Precies een jaar geleden overleed straatmuzikant Chuck Deely. Na zijn dood werd hij door de stad geëerd. Op veel van zijn ‘vaste plekjes’ werden bloemen gelegd, zijn herdenkingsdienst werd live uitgezonden en sinds november is Chuck vereeuwigd in de tramtunnel aan de Turfmarkt.

Alexander Spoor kende Deely persoonlijk en zamelde een bedrag voor hem in van 5.000 euro. Tien dagen voor zijn dood, kreeg het toen zieke icoon het kerstcadeau geschonken. In de dagen die daarop volgde kregen Alexander en Chuck veel media-aandacht. Omdat de Amerikaanse muzikant, voor zover bekend was, geen naasten had, werd Spoor al eerste ingelicht over de ziekenhuisopname van Chuck Deely.

Alexander mist Chuck. “Het geluid in de stad klinkt niet meer hetzelfde, als ik een andere straatmuzikant hoor spelen op ‘zijn plek’ klinkt het goed, maar niet zoals Chuck.” Spoor is blij dat de Deely nog steeds geëerd wordt. “Ik hoop dat we aan hem herinnerd blijven worden, wie weet wordt er door de jaren heen nog iets aan hem gewijd, dat zou mooi zijn”, vertelt hij bij de muurschildering van Deely.