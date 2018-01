Documentaire over Haagse pophistorie op Den Haag TV

Den Haag TV zendt donderdagavond de documentaire ‘De gouden jaren uit de popmuziek’ uit over de Haagse pophistorie.

De Haagse filmmaker John Meijer maakte de bijna twintig minuten durende documentaire over het rijke verleden van Den Haag als Popstad nummer 1. Onder meer ex-leden van The Golden Earrings, Q65, Urban Heroes, Lemming, Group 1850, The Incrowd, Finch en The Surfers zijn geinterviewd voor de documentaire. Daarnaast is muziek te horen van onder meer Shocking Blue en Sandy Coast, gespeeld door coverbands.

De documentaire ‘De gouden jaren uit de popmuziek’ is donderdag vanaf 19.15 uur te zien op Den Haag TV en wordt daarna de hele avond, samen met het Haags TV Journaal, herhaald tot circa 04.00 uur.