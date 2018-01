Griepepidemie treft Haagse ziekenhuizen: “Meld je alleen met hoge koorts en benauwdheidsklachten”

Haagse ziekenhuizen hebben extra maatregelen genomen om de griepepidemie te lijf te gaan. Het Juliana Kinderziekenhuis heeft zoveel patiëntjes, dat het kinderen moet doorverwijzen naar andere ziekenhuizen. “We hebben geleerd van vorig jaar. We houden iedere ochtend met een speciaal team overleg om slim om te gaan met de situatie”, zei arts Mischa Veen (kleine foto) van HMC Bronovo in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM. “Als we krap zitten met bedden, dan proberen we met het team toch te kijken hoe de bedden beter worden verdeeld.”

Mischa krijgt als arts op de Spoedeisende Hulp dagelijks te maken met patiënten die het griepvirus te pakken hebben. “We proberen deze mensen op dezelfde zaal te leggen zodat ze niet andere patiënten of personeelsleden aansteken.” In veel gevallen kunnen mensen beter thuis uitzieken volgens de medisch specialist. “Als je nog gewoon kan eten en drinken en je hebt geen hoge koorts dan kun je het best eerst een afspraak maken bij je huisarts. Dat is wat veiliger want als je hier met griep komt, dan kun je niet alleen anderen aansteken maar ook zelf weer opnieuw ziek worden.”

In de regel hebben vooral oude mensen en kleine kinderen met griep extra hulp nodig volgens Mischa. “Kleine kinderen hebben nog geen uitgerijpt afweersysteem. Oudere mensen hebben vaker een hartaandoening of een ziekte van de longen, die krijgen sneller griep en het komt vaak ook harder aan.” Alle andere mensen die te kampen krijgen met het griepvirus hoeven zich pas met specifieke klachten in het ziekenhuis te melden. “Wanneer je hele hoge koorts boven de 39 graden krijgt en last hebt van benauwdheid, dan is het verstandig om je te melden”, aldus Mischa Veen.

Luister hier naar het interview met Mischa Veen op Den Haag FM.