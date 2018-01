Haagse business school van rapper Blaxtar van start

Dinsdagavond is de nieuwe business school Braenworks Academy van rapper Blaxtar van start gegaan. Met een crowdfundingsactie werd 50.000 euro opgehaald voor de lessen in het Koorenhuis.

De zestien studenten die meedoen aan het lesprogramma, dat zeven maanden duurt, komen vanuit allerlei disciplines zoals muziek, dans, theater, grafische vormgeving en fotografie. “Als creatief persoon ben je vaak alles in een: maker, verkoper en boekhouder. Dat is lastig. Het is heel inspirerend om nu met een groep gelijkgestemden aan de slag te gaan om onze creatieve businesses sterker te maken”, zegt danseres Sharon Wezer, een van de studenten.

Uniek in de aanpak is dat het lesprogramma is ontwikkeld door creatieven zelf, vanuit hun ervaring in de praktijk. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat creatieven meestal geen passie voor ondernemen hebben, maar het zien als een noodzaak. Gedurende het lesprogramma leren studenten de zakelijke kant van hun creatieve carrière steeds meer te omarmen. Braenworks Academy wil de komende vijf jaar minimaal 3.600 creatieven verder helpen.