Lijsttrekker Nida: “Onze visie is etniciteit- en religie-overschrijdend”

De nieuwe partij Nida heeft Cemil Yilmaz (kleine foto) naar voren geschoven als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. Dinsdagochtend stelde hij zichzelf voor in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

De lijsttrekker is afkomstig uit Haarlem maar staat op het punt naar Den Haag te verhuizen. Hij vertelde een sterke band met onze stad te hebben, en veel uitdagingen te zien. “Er moet veel gebeuren in Den Haag als het gaat om etnisch profileren en jeugdwerkloosheid maar ook Syriëgangers”, aldus Yilmaz. “Den Haag is de stad van vrede en recht en daar hoort ook kansengelijkheid bij.”

Nida is volgens Cemil geen islampartij maar alleen op de islam geïnspireerd. Hij ziet in de Partij van de Eenheid en de Islam Democraten dan ook geen concurrentie. “Onze partij is etniciteit- en religie-overschrijdend.”

