Nieuw op Den Haag TV: Studio Zeilhelden

In de aanloop naar de finish van de Volvo Ocean Race in juni zendt Den Haag TV elke maandagavond het programma Studio Zeilhelden uit.

Het programma staat elke aflevering voor een belangrijk deel in het teken van de Volvo Ocean Race waarvan de finish in juni op Scheveningen is. In de eerste uitzending, komende maandag om 19.15 uur op Den Haag TV, is het programma te gast in de Teambase van AkzoNobel aan de Scheveningse Haven met gasten als Yvo Janssen van team AkzoNobel, Yvonne Beusker van het WK Zeezeilen en Classe Mini zeiler Sander van Doorn.

Zeilhelden is een digitaal mediaplatform dat al jaren succesvol is op de eigen website, Facebook en social media. Heel eigenwijs gaan de makers daarbij hun eigen gang met nieuws en verhalen die zij zelf leuk en interessant vinden. Grensverleggend. Buitengewoon. Persoonlijk.

www.zeilhelden.nl