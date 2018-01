Pashokjegluurder in H&M betrapt bij filmen

De politie heeft een 31-jarige Hagenaar opgepakt die stiekem een vrouw filmde in een pashokje. De viezerik sloeg toe in de H&M aan de Weversplaats. Van de vrouw die hij aan het filmen was vlak voordat hij werd opgepakt, ontbreekt ieder spoor. De politie is naar haar op zoek.

De politie wil inhoudelijk niet veel kwijt over de zaak. Over hoe de Hagenaar filmde, wil een woordvoerster van de politie niks zeggen. “We zijn nog druk bezig met het onderzoek.” De man kon dankzij oplettend personeel van de modewinkel worden aangehouden. “Iemand heeft het gezien en vervolgens is hij aangehouden”, zegt de woordvoerster. Of de man al een verklaring heeft afgelegd, wil zij niet zeggen. Hij zit nog vast.

De politie is intussen druk op zoek naar de vrouw. “We hopen dat zij er wat van heeft meegekregen en zich bij ons komt melden. Dat kan bij elk politiebureau.” Een signalement van de vrouw kon de politie dinsdag niet geven. De politie heeft de beelden die de man heeft gefilmd in bezit, maar wat daar precies op staat, wil de woordvoerster niet zeggen.

Grote foto: Mike Mozart (Flickr)

Man filmt vrouw in pashokje van de H&M in #centrum070. Dankzij oplettend personeel is de man aangehouden. Graag spreken we de vrouw die gefilmd is voor het doen van aangifte. Zij was helaas al weg op het moment van arriveren van onze collega's… pic.twitter.com/Z2KLwNz2WJ — PolJanHendrikstraat (@PolJanHen) January 9, 2018