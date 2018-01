Record: Niemand zweefde ooit zo lang in de lucht als Hagenaar Jarno Cordia

Hagenaar Jarno Cordia heeft een bijzonder wereldrecord gevestigd. De 39-jarige waaghals bleef maandag in een hal in Stockholm zesenhalf uur in de lucht met alleen een wingsuit, een pak met vleugels tussen de armen en benen, aan.

De Noorse fotograaf Trond Teigen was bij de indoor recordpoging aanwezig. ‘”k ben verbaasd dat hij in staat was dit zolang vol te houden”, laat hij weten. “Met name de laatste paar uur, toen hij geen water meer bij zich had. Het werd erg, erg warm in de tunnel en uitdroging lag op de loer.” Volgens Teigen stopte Cordia precies op het juiste moment en toont dit aan hoe professioneel de Hagenaar is. “Hij probeerde niet verder te pushen. Kudos to the man!”

“Ik ben erg blij en vooral verrast door de grote respons”, vertelt Cordia een dag na zijn recordpoging. “Ik verwachtte dat een paar honderd man mijn poging zou gaan bekijken, omdat het toch een lang en ‘saai’ iets is om zes uur lang te volgen. Dat uiteindelijk liefst 50.000 mensen naar de livestream keken en feedback gaven, hielp me enorm. Ook van mijn vrouw en mijn kleine zoontje thuis kreeg ik foto’s en berichtjes. Die kon ik lezen tijdens mijn stunt en dat is echt enorme steun als je zo ‘in isolatie vliegt’. Ik ben erg blij met het resultaat, dit was een goede vijf uur meer dan verwacht.”