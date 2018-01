Stadsdeelkantoren gaan over op groene stroom, opgewekt door inwoners

Uiterlijk in 2019 zijn alle Haagse stadsdeelkantoren overgeschakeld op groene stroom, opgewekt door inwonners.

Dinsdagmiddag wordt daarvoor een overeenkomst getekend tussen de gemeente Den Haag en energieleverancier Om. Voor het stadsbestuur is het één van de maatregelen die ertoe moeten bijdragen dat onze stad in 2040 klimaatneutraal is. De groene stroom zal worden opgewekt door de verschillende burgerinitiatieven in de stad, zoals collectieve zonnepanelen. Om werkt daarvoor samen met 070Energiek, dat de burgerinitiatieven ondersteunt.

De acht stadsdeelkantoren verbruiken gezamenlijk ongeveer tien procent van de totale gemeentelijke energiebehoefte. De rest koopt de gemeente in bij Eneco. Op termijn zal ook daarvoor alleen nog groene stroom worden gebruikt, onder meer afkomstig van nieuwe windparken op zee.