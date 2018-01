Voormalig Den Haag FM-presentatrice Janice Roopram op kieslijst Groep de Mos

Op de kieslijst van Groep de Mos voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn twee dames de hoogste nieuwe binnenkomers. Janice Roopram (plek drie) en Nino Davituliani (plek vier).

Lijsttrekker van Groep de Mos is Richard de Mos. De nummer twee is raadslid Rachid Guernaoui die vorig jaar overstapte van D66 naar Groep de Mos. Daarna volgen de twee nieuwe dames. Groep de Mos-raadslid Arjen Dubbelaar is op plek vijf beland.

De 43-jarige Janice Roopram werkte tot voor kort als radiopresentatrice bij Den Haag FM. De 34-jarige Georgische Nino Davituliani werkte bij de Belastingdienst. Hoe de rest van de kandidatenlijst er uit ziet maakt de partij later bekend. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 21 maart.