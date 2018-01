WINACTIE: Vrijkaarten voor Tante Joke Karaoke in Paard

WATCH speurt vanaf hun geheime locatie naar loverboys

Je verwacht het misschien niet, maar mensenhandel komt ook in Den Haag voor. Vanuit Den Haag wordt jacht gemaakt op loverboys en hun klanten die kinderen aanbieden en misbruiken.

Ook in Den Haag worden minderjarige meisjes en jongens geronseld door loverboys en aangeboden voor seks met volwassen mannen. De loverboys zorgen dat de kinderen vervreemd raken van hun ouders door ze veel aandacht te geven en te verwennen met kadoos. Vervolgens worden de kinderen bedreigd, gechanteerd of anderzijds misbruikt en geïndoctrineerd waardoor de kinderen afhankelijk worden van de loverboys en ze alles voor hen doen. Vanaf een geheime locatie in de stad wordt dag en nacht online gespeurd naar de kinderhandelaren en de mannen die met de kinderen willen afspreken.

“Wanneer je een onderbuikgevoel hebt dat bijvoorbeeld je dochter zich anders gedraagt bij haar nieuwe vriendje, zich anders gaat kleden of dat haar vriendje een erg kostbare auto bezit waarvan je denkt dat het niet klopt, neem dan vooral contact met ons op”, zegt Gideon van Aartsen (kleine foto) van WATCH Nederland tegen Den Haag FM. “Wanneer de politie niets met je zaak kan omdat er geen bewijs is tegen de loverboy, zijn wij er om achter zo’n jongen aan te gaan en bewijs te verzamelen.”