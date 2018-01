Movies That Matter Festival opent met Golden Globe-winnaar ‘Aus dem Nichts’

Welzijn in de Wijk: Begeleiden en Rijden

Den Haag FM besteedt elke dinsdag in het radioprogramma Haagse Ochtendradio aandacht aan welzijn in de stad, door naar inspirerende Haagse initiatieven te kijken. Deze week spraken we met Laura van Kan, bij stichting Xtra coördinator van het project Begeleiden en Rijden.

“Vrijwilligers rijden met hun eigen auto mensen rond die niet meer zelfstandig kunnen rijden”, aldus Van Kan. “Maar ze zijn veel meer dan chauffeur. Het begeleiden is misschien wel het belangrijkst. Zo gaat een van onze chauffeurs altijd met een vrouw mee naar het kerkhof. Zo kan ze elke week naar het graf van haar man.”

Stichting Xtra is doorlopend op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor het project Begeleiden en Rijden. Aanmelden kan via de website. Ook ouderen die gebruik willen maken van de chauffeursdienst kunnen zich daar melden.

Luister hier naar het interview met Laura van Kan op Den Haag FM.