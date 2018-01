ADO in Turkije: “We lopen overal achteraan met de camera”

ADO Den Haag beleefde woensdag haar vijfde dag op trainingskamp in Turkije en ook na het gelijkspel dinsdagavond in een oefenpot heerst er volgens woordvoerder Ronald van de Geer nog een goede sfeer bij het team. “Als je 2-2 speelt tegen de nummer 4 van Turkije, dan zit de sfeer er goed in”, vertelde Ronald in het radioprogramma Hou je Haags op Den Haag FM.

Het gaat sowieso goed met ADO, de club staat op de zevende plek in de Eredivisie en dat zorgt ervoor dat er interesse van andere clubs lijkt te zijn voor Nasser El Khayati en Tyronne Ebuehi. “Als je het goed doet ben je vaak ook slachtoffer van je eigen succes.”

Voor El Khayati is volgens Ronald geen concrete interesse. Dat er interesse is voor Ebuehi ontkent de woordvoerder niet: “We zijn zelf ook met hem in gesprek, maar ik denk niet dat hij vertrekt.”

Goede sfeer

Op de sfeer lijkt het geen invloed te hebben: “Het gaat hier ook over gewone dingen in het leven, we hebben het niet alleen over werk. De jongens hebben het ook leuk met elkaar en dat is een voorwaarde voor succes en het smeden van een eenheid.” Voor de Facebookpagina doet de club de komende dagen nog videoverslag van het trainingskamp. “We lopen overal achteraan met de camera.”

Grote foto: ADO Den Haag

