ADO verrast met gelijkspel tegen kampioen van Turkije

ADO Den Haag heeft dinsdag in een oefenwedstrijd de Turkse topploeg Besiktas op een gelijkspel heeft gehouden. De Hagenaars kwamen verrassend 0-2 voor tegen de Turkse nummer 4, maar gaven uiteindelijk de voorsprong uit handen. Het duel eindigde in 2-2.

Spits Bjørn Johnsen (kleine foto) met twee doelpunten de grote man bij ADO. Al na twee minuten omspeelde hij de keeper van Besiktas om vervolgens de bal in het lege doel te schuiven. Binnen het half uur scoorde de Noor met een fraaie volley. Tussendoor pakte keeper Indy Groothuizen een penalty van Alvaro Negredo.

In de tweede helft kwam de houder van de Turkse landstitel, dat onder anderen aantrad met Jeremain Lens en invallers Ryan Babel, Ricardo Quaresma en Pepe, langszij. Caner Erkin tekende voor de aansluitingstreffer, waarna hij even later oud-PSV’er Atiba Hutchinson in staat stelde om er met een rake kopbal 2-2 van te maken.

Turkse Rivièra

ADO verblijft van 6 tot en met 13 januari voor een trainingskamp in Belek, een badplaats aan de Turkse Rivièra. In die week worden twee oefenduels afgewerkt. Behalve de Turkse nummer vier Besiktas treft ADO ook lijstaanvoerder Basaksehir, de club van voormalig ADO-speler Eljero Elia.