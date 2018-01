Bewoners Nassaubuurt boos over toekomstig fietspad Koekamp

Nu zwemmen de eendjes nog ongestoord rond in de vijver van de Koekamp, maar straks kan dit volgens de bewoners uit de Nassaubuurt niet meer. De bewoners vinden het plan van de gemeente, om een vier meter brede fietssnelweg aan te leggen door de Koekamp, ronduit belachelijk. Volgens hen zou veel er weinig ‘groen’ overblijven.

Het is de bedoeling dat het fietspad ter hoogte van het terrein van Staatsbosbeheer de Koekamp op komt. Daarna buigt het pad over het water af richting de Bezuidenhoutseweg. Het aanleggen van een fietssnelweg door de Koekamp is onderdeel van de plannen van wethouder Boudewijn Revis om het gehele natuurgebied opnieuw in te richten. De gemeente wil met dit grootschalige project een ‘warm welkomgevoel’ geven aan iedereen die de stad binnenkomt en uitgaat.

Voorzitter van Stichting Werkgroep Nassaubuurt Enny Kleikamp- van Leeuwen (kleine foto) is in ieder geval niet blij met deze plannen. “Het ‘echte’ groen in de stad moet gewoon blijven en met een paar Hobbit heuveltjes nemen we geen genoegen”. Op zaterdag 20 januari gaat de bewonersstichting samen met nog een aantal andere partijen demonstreren tegen de plannen van de gemeente.