Bijzonder nieuwjaarsconcert voor allerkleinsten in het Kunst & Kids Café

Een didgeridoo, klankschalen en vooral veel kleintjes uit de buurt waren van de partij: het Kunst & Kids Café aan de Acaciastraat luidde het nieuwe jaar woensdag in met een bijzonder ‘Droomconcert’.

Door de bijzondere klanken van het Droomconcert komen veel kinderen tot rust en maken ze spelenderwijs kennis met muziekinstrumenten van over de hele wereld. “In de verschillende landen waar ze vandaan komen worden ze gebruikt voor rituelen en de klanken die uit de instrumenten komen hebben ook echt een helende werking”, legt muzikante Rosalinde Hamel uit (kleine foto). “De trilling van de klankschalen kan je bijvoorbeeld vergelijken met een niersteenvergruizer, die gaat dwars door je heen en heft blokkades op.” Ook goed en fijn voor de allerkleinsten, volgens Hamel.

Het Kunst & Kids Cafe is opgericht om ouders met jonge kinderen uit de wijk met elkaar in contact te brengen en hen een plek te bieden waar ze voor leuke kinderactiviteiten terecht kunnen. Er zijn bijvoorbeeld ook lessen te volgen in peuteryoga, ‘dansen met je baby in een draagzak’ en ‘muziek op schoot’.