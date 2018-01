D66 Den Haag gaat de strijd aan tegen populisme in de stad

D66 Den Haag trapte dinsdagavond in het Paard haar verkiezingscampagne af, lijsttrekker Robert van Asten (kleine foto) richtte daar zijn pijlen op partijen als Groep de Mos die zich té populistisch zouden uiten. “Als we alleen maar meer harde woorden gaan gebruiken verhard te maatschappij, de strijd hiertegen moeten we aangaan,” vertelde Robert in het radioprogramma Hou je Haags op Den Haag FM.

Het is een vergelijkbaar beeld als vier jaar geleden, toen trok de partij fel van leer tegen de PVV in Den Haag en dat zorgde voor een tweestrijd die D66 won. De partij werd toen de grootste in Den Haag en werd onderdeel van de coalitie die de stad heeft bestuurd. “We wilden meer geld voor duurzaamheid en onderwijs. Daar hebben we op geleverd want er zijn nu conciërges op scholen en we hebben stevig geïnvesteerd in duurzaamheid.”

D66 wil voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 met een optimistische houding het groeiende populisme tegengaan. “We hebben partijen nodig die verder kijken, ook voorbij 2040.” Dat jaar is van belang omdat de gemeente Den Haag dan een klimaatneutrale gemeente wil zijn. Daarnaast groeit volgens de voorspelling de Haagse bevolking met 100.000 mensen. “Wegen kunnen we niet verbreden en de stad moet groener”, vertelde een enthousiaste lijsttrekker. “We hebben nog 70 dagen tot de verkiezingen en het feest is pas net begonnen.” De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 21 maart.

Luister hier naar het interview met Robert van Asten op Den Haag FM.