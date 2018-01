Fontein op Binnenhof krijgt flinke opknapbeurt

De neogotische fontein die al sinds 1885 op het Binnenhof in Den Haag staat, wordt binnenkort aan het zicht onttrokken vanwege een flinke onderhoudsbeurt. De werkzaamheden kosten zo’n 120.000 euro.

Eerst gaan onderdelen die los kunnen naar een werkplaats, zo meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat de fontein in beheer heeft. Daarna komt er een tent over de fontein en wordt het smeedwerk geschilderd en deels verguld. Ook wordt het mozaïek in de fonteinbak wordt opnieuw gevoegd.

Groot onderhoud van de fontein is ongeveer eens in de tien jaar nodig. Wachten tot 2020 als het hele Binnenhofcomplex wordt opgeknapt, was volgens het Rijksvastgoedbedrijf niet mogelijk.

Foto’s: Bas Kijzers