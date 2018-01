Haagse advocaat: “TBS-systeem moet op de schop”

Het TBS-systeem moet worden verbeterd. Als dat gebeurt, zullen minder veroordeelden een tbs-behandeling weigeren, stelt de Vereniging van TBS-advocaten in een manifest dat aan aan de Tweede Kamer en de minister van Justitie en Veiligheid wordt aangeboden. “Zo kan de samenleving veiliger worden”, zei de Haagse advocaat en voorzitter van de verenging Job Knoester (kleine foto) in het televisieprogramma Nieuwsuur.

De advocaten willen met het manifest politiek Den Haag zo ver krijgen dat het systeem wordt aangepast, met als doel dat minder verdachten TBS ontlopen door psychiatrisch onderzoek te weigeren. Negen op de tien verdachten weigert zo’n onderzoek. De advocaten pleiten er onder meer voor dat verdachten van tevoren meer duidelijkheid krijgen over de duur van hun behandeling, en dat niet de politiek maar de rechter beslist over hun proefverlof. “Wij zeggen, verbeter nou inhoudelijk het systeem. Dan zullen meer verdachten meewerken en dat maakt de samenleving veiliger”, vertelt Knoester.

De Haagse strafpleiter maakte zich in Nieuwsuur onder meer sterk voor een beperkte TBS-termijn. “In sommige gevallen, en dan niet meteen de heftigste zaken, zou je moeten kunnen zeggen: een TBS gaat zoveel jaar duren. Een cliënt van mij is opgepakt voor een tasjesroof en moest daarvoor vijftien jaar tbs in. Dat is buiten proportie.”