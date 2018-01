Korte film Haagse regisseur Joosje Duk valt weer in prijzen

De korte film ‘Night’ van de Haagse regisseur Joosje Duk (grote foto) is opnieuw in de prijzen gevallen. De Amerikaanse krant Huffington Post heeft de film bekroond met de Arts Impact Award, een prijs voor de film die het beste licht werpt op een actueel politiek, sociaal of cultureel probleem.

Duk die in 2016 afstudeerde aan New York University en daar nog altijd woont, is voor even in Nederland en kwam woensdagochtend langs in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. ‘Night’ gaat over etnisch profileren, een actueel thema dat wereldwijd voorkomt. In de film staan vier jonge vrouwen centraal die een avondje gaan stappen. Bij de deur worden twee van hen geweigerd op basis van hun uiterlijk. “Deze film is gemaakt in samenwerking met een groot team”, vertelde Duk tegen Den Haag FM. “Het moet bij zo’n groot maatschappelijk thema duidelijk zijn dat het niet mijn verhaal is. Daar is het onderwerp te groot en te gevoelig voor.”

In maart is Joosje weer in Nederland. Dan vinden de opnames voor haar met crowdfunding gefinancierde korte film ‘Glad IJs’ plaats. Het wordt de eerste film van het productiebedrijf Tebbernekkel, dat ze samen met acteur Achmed Akkabi en producent Quintin Baker is begonnen.

