Nieuwe VS-ambassadeur Pete Hoekstra officieel in functie

De nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, Pete Hoekstra, heeft zijn geloofsbrieven overhandigd aan koning Willem-Alexander. Dat gebeurde woensdag op Paleis Noordeinde. De Amerikaan van Nederlandse afkomst is nu officieel in functie.

Aansluitend ontving Hoekstra de pers in zijn ambtswoning. De journalisten vroegen hem herhaaldelijk naar zijn uitlatingen bij een debat in 2015, waarin hij zei dat er in Nederland no-gozones zijn waar auto’s en politici in brand worden gestoken. Maar Hoekstra weigerde op vragen over die opmerkingen in te gaan. “Het gaat niet meer om mij. Ik ben geen politicus meer. Ik vertegenwoordig de VS in Nederland. Het is een andere tijd.”

De in Groningen geboren Hoekstra werd in november bevestigd als nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland, nadat hij door president Trump was voorgedragen. Hij migreerde op zijn derde met zijn ouders naar de Verenigde Staten, en begon in 1993 aan een lange politieke carrière in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Kleine foto: United State Congress