Prins Clit in Paanham slaat vleugels uit en verlaat De Kraaien

De Haagse rapformatie De Kraaien gaat verder zonder zanger en producer Prins Clit in Paanham (rechts op grote foto). Dat vertelde Bernd Gansebev (links op grote foto), de enige overgebleven Kraai, woensdagochtend in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

“We hebben geen ruzie”, aldus Bernd. “Maar we hadden een muzikaal meningsverschil. Paanham slaat zijn vleugels uit en gaat een andere richting op.” Gansebev is momenteel bezig met nieuwe muziek. De eerste single, nog altijd onder de naam De Kraaien, wordt in februari verwacht. Het gaat om een samenwerking met DJ’s Billy the Kid, Outsiders en Darkraver. “Zonder Paanham wordt het een uitdaging. Maar het is ook wel spannend om te kijken hoe het loopt”, aldus Gansebev.

De Kraaien braken in 2012 door met de hit ‘Ik vind je lekker’. Toen bestond de groep nog uit drie personen. In 2014 verliet Neurbert el Halt de formatie al.

“Wat een trip was het”

Prins Clit in Paanham nam op Facebook afscheid met de volgende woorden: “Na een heleboel lachen heb ik toch besloten te kappen met De Kraaien. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jaren en jaren gekkigheid want jullie hebben dat mogelijk gemaakt. En ja wat hebben we gekke dingen gedaan. Hits gescoord en honderden gigs door heel Nederland. Van Ongetemd in het Paardje van Troje tot aan Hillywood en via Parkpopmainstage weer naar de verjaardag van je zusje. Wat een trip was het. Ik wens Bernd veel succes met De Kraaien die hij nu gaat voortzetten.”

Luister hier naar het interview met Bernd Gansebev op Den Haag FM.