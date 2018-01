Reddingsbrigade, coldcasekalender, veiligheid en leefbaarheid Den Haag in Dossier Mastenbroek

In Dossier Mastenbroek woensdagavond weer aandacht voor allerhande veiligheidskwesties uit het hart van Den Haag. Het programma wordt live uitgezonden tussen 21.00 en 23.00 uur op Den Haag FM.

De Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade is een grote campagne begonnen om nieuwe leden te werven. De brigade is op zoek naar sportieve, stressbestendige mensen van minimaal zestien jaar. Woordvoerder Maurits Heukensfeldt vertelt woensdag alles over deze campagne én het werk. De politie brengt dit jaar opnieuw een coldcasekalender uit. De eerste kalender bleek een groot succes: in negen oude zaken is het politieonderzoek heropend of onderzoekt een coldcaseteam de mogelijkheden daartoe. Recherchekundige Jeroen Hammer stond aan wieg van deze kalender.

En als het aan Groep de Mos in de gemeenteraad ligt, krijgen de Haagse stadswachten mobiele pinautomaten zodat mensen hun boetes direct bij hen kunnen betalen. Veiligheid is sowieso een belangrijk thema voor de Haagse partij. Ook besteedt Dossier Mastenbroek weer volop aandacht aan het laatste, actuele Haagse misdaad- en politienieuws.