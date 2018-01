Haagse Stadspartij: “Hoogbouw is niet overal in de stad efficiënt”

Aurelia gaat met hond Sasha elke week op bezoek bij Haagse ouderen

Stichting HUVO organiseert al jaren ‘aai-projecten’ in en rond Den Haag, waarbij vrijwilligers met hun huisdier bejaardentehuizen in de regio bezoeken. Vrijwilliger Aurelia Huijbregts (kleine foto) en haar hond Sasha zijn iedere donderdag te vinden in Verpleeghuis Mariahoeve.

“Veel van de ouderen die we bezoeken hebben vroeger dieren gehad”, vertelt Aurelia in gesprek met Den Haag FM. “En iets als een hond aaien, doet ze gelijk weer herinneren aan hun vroegere huisdier.”

Per ‘aai-bijeenkomst’ zijn er twee dieren en hun verzorgers aanwezig. “Sasha gaat meestal al snel liggen zodat mensen haar kunnen aaien, ze is heel rustig.”

Luister hier naar de bijdrage van verslaggever Rabin Iseger op Den Haag FM.