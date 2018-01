Beruchte drugscrimineel aangehouden op Scheveningen

In een internationaal onderzoek naar drugshandel blijk op 21 december een kopstuk te zijn opgepakt op Scheveningen. De man, John H. uit het Brabantse Sint Willebrord, werd gepakt met bijna 60 kilo cocaïne, 300.000 euro cash en vier vuurwapens.

Na een tip bij de politie werden de mannen al door de recherche in de gaten gehouden. Bij de drugsoverdracht greep de politie in. In totaal zijn in Nederland en België zijn tientallen personen aangehouden. Dat hebben de Nederlandse en Belgische politie donderdag bekendgemaakt op een persconferentie in Hasselt. De politie heeft daarbij onder meer 1,5 kilo amfetamine en een halve kilo springstof in beslag genomen. De arrestaties waren met name in Noord-Brabant en Belgisch Limburg.

John H. is een bekende van de politie. Hij werd in 2002 veroordeeld tot elf jaar cel voor zijn leidende rol in de zogeheten York-bende, een criminele groep uit West-Brabant die op grote schaal synthetische drugs produceerde, voornamelijk voor de export naar de VS en Israel.