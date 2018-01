Pianist van Yarmouk loopt mee met Nacht van de vluchteling

De piano op station Den Haag Centraal werd vandaag bespeeld door een heel bijzondere gast. Niemand minder dan de pianist van Yarmouk, Aeham Ahmad (kleine foto), speelde donderdag de sterren van de hemel.

Aeham is bekend geworden nadat zijn video, waarin hij in de kapotgeschoten straten van Yarmouk piano speelde, viral ging. Na het delen van de video werd zijn piano verbrand door terreurgroep IS en moest hij vluchten. Inmiddels woont hij samen met zijn vrouw en twee zoontjes in Duitsland. Tijdens De nacht van de vluchteling van 16 op 17 juni loopt Aeham mee van Rotterdam naar Den Haag om aandacht te vragen voor vluchtelingen.

“Ik vind het erg belangrijk dat mensen mijn verhaal, en dat van andere vluchtelingen horen”, zegt Aeham Ahmad tegen Den Haag FM. “Men kan erg vijandig staan tegenover de komst van vluchtelingen, maar wij willen ook gewoon leven. Ik denk dat dat prima samen kan. We hoeven echt niet onthaald te worden met ballonnen en rozen, maar wat vriendelijkheid kan geen kwaad.”