Draaimolen Kijkduin afgebroken

De historische draaimolen op het Deltaplein in Kijkduin is niet meer. Voor de herinrichting van de badplaats moest de attractie worden gesloopt.

Na bijna tien jaar overleggen, inspraak, aanpassingen en nog meer overleggen, inspraak en aanpassingen werd in november een begin gemaakt met de sloop van winkelgebied Kijkduin. Deze week was de draaimolen aan de beurt. De komende jaren krijgt de badplaats een nieuwe boulevard, een nieuw winkelcentrum en een ondergrondse parkeergarage.

In het nieuwe plan voor de badplaats is ruimte voor 650 nieuwe woningen. Ook de openbare ruimte verandert, daar is meer plek voor de terugkeer van het duinlandschap. Bovendien wordt het Atlantic Hotel uitgebreid. De kosten voor de vernieuwing en vergroening van de openbare ruimte moeten komen uit opbrengsten van het woning-, hotel- en winkelprogramma.

Foto’s: John Meijer