Groene basisschool Het Volle Leven officieel geopend

Aan de Rijslag in Den Haag is openbare basisschool Het Volle Leven officieel geopend. Het gebouw is zo ontworpen dat het volledig en harmonie is met de groene omgeving.

Erica Terpstra was aanwezig bij de feestelijke opening van de groene en duurzame school, 65 jaar geleden was zij er toen zelf leerling. Toen al een unieke leerplek volgens Terpstra ”in Nederland hadden we nog nooit zoiets gehad en ik was er zo trots op.”

Natuur en duurzaamheid spelen een grote rol in de architectuur van het gebouw. Het omliggende groen omsluit het gebouw, waardoor vanuit vrijwel alle ruimten in de school zicht is op de bomen rondom. Het schoolgebouw is compact en efficiënt georganiseerd en spaarzaam in energiegebruik.