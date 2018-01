Haagse Stadspartij: “Hoogbouw is niet overal in de stad efficiënt”

Hoe wordt Den Haag toekomstbestendig met genoeg woon- en werkruimte voor alle mensen die hier willen wonen, werken en studeren? Dat was de vraag die vandaag centraal stond in de Haagse gemeenteraad. Als het aan Gerwin van Vulpen (kleine foto) van de Haagse Stadspartij (HSP) ligt dan wordt er ingezet op hoogbouw, maar niet té hoog. “Negen tot 25 meter hoog is het meest efficiënt”, vertelde Gerwin in het radioprogramma Hou je Haags op Den Haag FM.

Volgens het HSP-raadslid zou een hogere toren meer kosten met zich meedragen en moet er ook rekening gehouden worden met vluchtroutes naarmate een gebouw hoger wordt. “Op kleine kavels, zoals rond het station zou dat dan nog een oplossing kunnen zijn, maar liever niet in een gebied als De Binckhorst.”

Bij D66 Den Haag is Anne Toeters iets flexibeler als het gaat om de plaatsing van hoge woontorens, al moet er wel aan ‘het groen’ worden gedacht. “De wethouder heeft ook een groene ambitie, maar wij willen dat dat steviger wordt vastgelegd. Als we overgaan tot aanbesteding moet de toren ook groen in zich hebben.”

Conceptnota

Wethouder Joris Wijsmuller kwam woensdag met de nieuwe conceptnota voor hoogbouw in de stad waarbij torens van 140 meter hoog zijn toegestaan. Die torens zouden dan komen rond de treinstations, op de Binckhorst en in Escamp.

Luister hier naar het interview met Gerwin van Vulpen op Den Haag FM.

Luister hier naar het interview met Anne Toeters op Den Haag FM.