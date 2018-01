Kledingstukken met een verhaal van bekende en minder bekende Hagenaars in Pulchri

KNMI geef code geel om dichte mist

Automobilisten moeten donderdagochtend rekening houden met dichte mist. Hiervoor waarschuwt Rijkswaterstaat. Het KNMI heeft code geel afgegeven.

“In het westen van Nederland is het zicht is op sommige plaatsen minder dan honderd meter”, waarschuwt Erwin de Hart van de ANWB. “De mist werd rond 8.45 uur steeds dichter.” In de tweede helft van de ochtend zal het zicht beter worden, maar lokaal kan de mist hardnekkig zijn. Automobilisten worden gewaarschuwd de snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden.

De ANWB waarschuwt automobilisten dat het verboden is om deze donderdag de mistverlichting aan de achterkant van de auto aan te zetten, omdat het zicht meer is dan vijftig meter.