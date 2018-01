Wethouder Klein: “Toerisme in Scheveningen meer verspreiden over het jaar”

Megaboor Victory Boogie Woogietunnel feestelijk gedoopt

De bijna twaalf meter hoge en tachtig meter lange boor die de Victory Boogie Woogietunnel gaat graven wordt vanaf vrijdag gebruikt. Van tevoren zal de boor worden gezegend door priester Ad van der Helm (kleine foto).

De tunnel is een onderdeel van de Rotterdamsebaan, de nieuwe weg die loopt van knooppunt Ypenburg naar de Binckhorst. De weg is bedoeld om de drukke Utrechtsebaan te ontlasten. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de eerste auto’s op 1 juli 2020 door de nieuwe tunnel rijden. “In de mijnbouw is het gebruikelijk om de mijnwerkers en apparatuur te zegenen”, aldus Van der Helm in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “Om ze onder bescherming van de Heilige Barbara te stellen. Ik zal dan ook een gedicht van Barbara voordragen.”

De bijeenkomst begint vrijdagmiddag om 15.00 uur op het werkterrein aan de Laan van ’s Gravenmade. Er zal onder andere een mijnwerkerslied worden gezongen door zangeres Ellen ten Damme. Minister Cora van Nieuwenhuizen en wethouder Boudewijn Revis zullen de officiële doop verzorgen. Tijdens de bijeenkomst wordt ook de naam van het apparaat bekend gemaakt.

Luister hier naar het gesprek met Ad van der Helm op Den Haag FM.