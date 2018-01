Kledingstukken met een verhaal van bekende en minder bekende Hagenaars in Pulchri

Iedereen heeft wel een favoriet kledingstuk waar een verhaal aan vastzit. Op de tentoonstelling ‘Verhalen van stof’ die aanstaande zaterdag in Pulchri Studio opent, zijn dit soort kledingstukken van twaalf Hagenaars verwerkt in diverse kunstwerken.

Vijf kunstenaars zijn gekoppeld aan kledingstukken van bekende en minder bekende Hagenaars die een speciale herinnering bewaren aan hun kleding. Deze kleding is vervolgens gebruikt ter inspiratie voor verschillende kunstwerken zoals schilderijen en sculpturen. Maar ook is de kleding en hun eigenaars geportretteerd door fotografen. Kunstenaars als Piet Gispen, Linde Gadellaa en Diederick Kraaijeveld zijn enkele van de exposanten.

“Den Haag heeft zoveel verschillende mensen met allemaal een eigen stijl of beroep waarbij ze opvallende kleding dragen zoals rechters, mensen in de visserij en noem maar op, dat ik dit gegeven heb aangepakt om kleding als uitgangspunt te nemen voor deze tentoonstelling”, zegt conservator Justine le Clercq tegen Den Haag FM. “Vooral de verhalen van de eigenaars van de kleding maakt de kunstwerken extra bijzonder. Die verhalen komen straks naast de kunstwerken te hangen.” De tentoonstelling in Pulchri Studio gaat zaterdag open en is tot en met 4 februari te bezoeken.