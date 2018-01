Welstandscommissie “redelijk enthousiast” over torens naast Cultuurcomplex

De architecten van de torens die rondom het nieuwe Onderwijs en Cultuurcomplex (OCC) op het Spuiplein komen, kunnen verder met hun ontwerpen. De welstandscommissie is veel enthousiaster over hun aangepaste plannen dan over de eerste ontwerpen, bleek woensdagmiddag.

Rondom het cultuurcomplex komen in totaal drie torens. Het ontwerp van de derde, met daarin een hotel, is nog niet af. Maar op de plannen voor de twee andere had de commissie in eerste instantie veel kritiek. Daarom pasten de architecten de schetsen flink aan. Op de nieuwe tekening is het onderste deel van de bijna negentig meter hoge toren die aan de Schedeldoekshaven moet komen, open en ruim geworden. Ook de bovenkant van het gebouw – de ‘bekroning’ (grote foto) – is aangepast.

De negentig meter hoge flat Adagio, die tussen de Turfmarkt en de Schedeldoekshaven komt te staan, krijgt op de begane grond een openbare ruimte, bijvoorbeeld horeca, daarboven een laag met fietsparkeerplekken en daar weer boven woningen. Het wordt voor een groot deel uitgevoerd in zwarte baksteen. De plannen zijn nog zeker niet definitief, maar door de commissie “redelijk enthousiast” ontvangen.

Noodkreet

Minder positief is de commissie over het feit dat er nog steeds geen “stevig verhaal” is over hoe het er op straat allemaal uit komt te zien in het gebied. “Ik ga toch wel een noodkreet slaan”, aldus commissielid Jaap van den Bout. “Ik vind dat dat echt nodig is, ook gezien het belang van dit gebied voor de stad.”