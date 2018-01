Wethouder Klein: “Toerisme in Scheveningen meer verspreiden over het jaar”

Wethouder Karsten Klein verzorgt donderdagavond de officiële aftrap van het feestjaar ‘Feest Aan Zee’. In het themajaar viert Scheveningen dat precies 200 jaar geleden het eerste strandhuisje in de badplaats werd gebouwd.

De wethouder was donderdagochtend te gast in het programma Haagse Ochtendradio om vooruit te blikken op de festiviteiten die dit jaar plaatsvinden. Hij sprak onder andere over de hoge kosten, zo’n 4,5 miljoen euro, om het te organiseren. “Evenementen als de Volvo Ocean Race organiseren kost geld”, vertelde Klein. “Maar de grote hoeveelheid sponsoren en toeristen die erop afkomen compenseren dat ruimschoots.” Een van de doelen van het feestjaar is het trekken van meer toeristen naar Scheveningen. “In de zomer zit dat al goed maar we willen het toerisme meer over het jaar verspreiden”, aldus de wethouder.

De nieuwjaarsbijeenkomst met de opening van ‘Feest Aan Zee’ is donderdagavond in het Kurhaus. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Aanmelden kan op de website Denhaag.com.

Luister hier naar het interview met Karsten Klein op Den Haag FM.