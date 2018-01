Barbie met spoed naar ziekenhuis om “ernstig persoonlijk drama”

Samantha de Jong (28), beter bekend als de realityster Barbie, is met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Meerdere bronnen bevestigingen aan Den Haag FM dat het gaat om een zeer ernstig persoonlijk drama.

Wat er precies is voorgevallen, is onduidelijk. Barbie zou vrijdagochtend na een noodoproep naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens de melding bij het alarmnummer was er sprake van grote spoed.

De politie bevestigt dat op het adres waar Barbie woont een vrouw is aangetroffen met ernstige verwondingen. De vrouw is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Of het daadwerkelijk om Barbie gaat en of er sprake was van een zelfmoordpoging kan de politie niet zeggen.