Dode aangetroffen in Neptunusstraat, politie gaat uit van misdrijf

In een huis aan de Neptunusstraat op Scheveningen is donderdagmiddag een dode gevonden. Het slachtoffer is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen.

Een woordvoerder laat weten dat het slachtoffer onder verdachte omstandigheden om het leven is gekomen. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. Het enige wat over de identiteit van het slachtoffer bekend is, is dat het om een vrouw zou gaan. Volgens een buurvrouw woont een Bulgaars stel op het adres.

Er is donderdagavond de hele avond nog onderzoek gedaan in de woning door het Nederlands Forensisch Instituut. Ook zou er een buurtonderzoek zijn gedaan.