Fonds 1818 pakt uit in jubileumjaar

Fonds 1818 is jarig en mag tweehonderd kaarsjes uitblazen. Het fonds is bekend van z’n steun voor maatschappelijke initiatieven in Den Haag en wijde omgeving. Het hele jaar door staan er activiteiten op het programma om de regio nog verder te versterken.

Vrijdagochtend blikte interim-directeur Jan Schinkelshoek in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM vooruit op het feestjaar. “We hebben met Fonds 1818 de taak om Den Haag beter achter te laten dan we het aangetroffen hebben”, vertelde Schinkelshoek. “Het geld is bij ons het probleem niet. We zoeken goede initiatieven om het goed te besteden.”

Op zaterdag 9 juni vindt in de Grote Kerk in Den Haag het Fonds 1818 Festival plaats. Tijdens dit gratis evenement is er van alles te beleven: kinderactiviteiten, een singalong, een streekmarkt, recycleworkshops, biologisch eten & drinken en dans- en muziekoptredens. “Maar het belangrijkste is de informatiemarkt voor mensen met maatschappelijke initiatieven. Zo kunnen die mensen hun droom waarmaken”, aldus Schinkelhoek.

Luister hier naar het interview met Jan Schinkelshoek op Den Haag FM.