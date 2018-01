Geen extra geld voor de Soepbus

De gemeente ziet geen reden om het subsidiebedrag voor de Soepbus te verhogen. Dat heeft het stadsbestuur laten weten in een reactie op raadsvragen van Groep De Mos. “Er zijn voldoende alternatieve maaltijdvoorzieningen voorhanden”, vindt de gemeente.

Het huidige subsidiebedrag dat de Soepbus krijgt, is 50.000 euro per jaar. Groep De Mos is van mening “dat het voortbestaan van de Soepbus in een welvarende stad als Den Haag nooit ter discussie mag staan”. Die mening deelt de gemeente niet.

Bij de Soepbus kunnen mensen die op straat leven terecht voor soep, brood, fruit en drinken, maar ook voor informatie. Dagelijks worden zo’n dertig tot vijftig maaldtijdpakketten uitgedeeld. De bus, die elke avond naar het Centraal Station en de Torenstraat rijdt, is grotendeels afhankelijk van donaties.