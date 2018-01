Topdarter en voormalig rapper Raymond van Barneveld gaat de politiek in

Opnieuw een opmerkelijke carrièremove van Raymond van Barneveld. Na vorig jaar zijn debuut als rapper te hebben gemaakt, is het nu tijd om de politiek in te gaan. Hij staat op de kandidatenlijst van de politieke partij Groep de Mos. De Haagse dartlegende staat op plek 36.

Van Barneveld zegt het verkiezingsprogramma van de partij te steunen. De Haagse topdarter is via Jelle Meinesz bij Groep de Mos terechtgekomen. Meinesz is ondernemer en bevriend met ‘Barney’, en staat zelf op plek 6 van de kieslijst van de partij. Met Groep de Mos gooit Den Haag “bullseye”, luidt de eerste scherpe oneliner van Van Barneveld in een persbericht. Lijsttrekker Richard de Mos (kleine foto) is blij met zijn komst: “We zijn natuurlijk apetrots dat Barney onze partij gaat promoten.”

Of Van Barneveld de campagne van Groep de Mos naar een hoger plan gaat tillen, moet de toekomst uitwijzen. Aan zijn verbale vaardigheden zal het in ieder geval niet liggen. Barney maakte namelijk vorig jaar kortstondig furore in de Nederlands hiphopscene toen hij onder de naam ‘Raya van Mattaveld’ met de Amsterdamse rapper Donnie de plaat ‘180 Linkerbaan’ lanceerde.