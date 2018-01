Fotomuseum in Mediamix op Den Haag FM

In het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM wordt zondagavond onder meer aandacht besteed aan het Fotomuseum te Den Haag.

In 2002 werd het Fotomuseum Den Haag geopend. Het is onderdeel van het Gemeentemuseum en werkt nauw samen met het Prentenkabinet van de Universiteitsbibliotheek Leiden. Per jaar zijn er circa zes fototentoonstellingen over de meest uiteenlopende perioden, disciplines en genres van de fotogeschiedenis. In Mediamix een gesprek met de conservator Wim van Sinderen.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland (kleine foto), met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.