‘Hamlet’ en Zoro Feigl in Kunstlicht op Den Haag FM

Het radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt komende zondag tussen 10.00 en 12.00 uur aandacht aan de opera ‘Hamlet’ en de dubbeltentoonstelling ‘Infinity/Another Dimension’.

‘ Hamlet ’ van Opera2Day en New European Ensemble heeft alles wat je van een operaversie van Shakespeares toneelstuk mag verwachten. In de nieuwe versie laten de twee Haagse kunstinstellingen opera en film samensmelten. De Haagse sopraan Sonja Volten doet in Kunstlicht een boekje open over Hamlet. Verder aandacht voor de Nederlands-Oostenrijks kunstenaar Zoro Feigl. In de Electriciteitsfabriek is de overzichtstentoonstelling ‘Infinity’ met louter werk van zijn hand te zien. En in Nest kan je naar de zustertentoonstelling ‘Another Dimension’. Feigl komt naar de radiostudio met directeur Heske ten Cate van Nest.

Natuurlijk zijn er ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag, Door de bril van een ander en de agendatips. Presentatie: Eric Korsten.

Grote foto: Opera2Day