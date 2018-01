Politiek verslaggever Ron Fresen in daklozenkrant Straatnieuws

In de nieuwe editie van de daklozenkrant Straatnieuws staat onder meer een interview met politiek verslaggever Ron Fresen.

Alweer veertien jaar werkt Fresen voor het NOS Journaal. Ondanks deze lange staat van dienst, is hij voor zijn gevoel altijd het Haagse straatjochie gebleven tussen de hoogwaardigheidsbekleders. in Straatnieuws een openhartig interview. Verder in de krant aandacht voor de stijging van het aantak daklozen en een interview met sociaal-erotisch dienstverlener Tika Stardust.

Straatnieuws wordt mede gemaakt en verkocht door dak- en thuislozen in de regio Den Haag en Rotterdam. De nieuwe editie is sinds donderdag te koop. Den Haag FM is mediapartner van de krant.