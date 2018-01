Camila Cabello en The Black Eyes Peas in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Camila Cabello en The Black Eyes Peas (foto).

The Black Eyes Peas ken je van grote feest-hits als ‘Let’s get it started’ en ‘Where’s the Love’ met zangeres Fergie, maar voordat zij erbij kwam, was het een serieuzere hiphopband. En nu Fergie vertrokken is, lijkt de band ook terug te keren naar hun oude geluid. Zondagavond hoor je hun nieuwe single net als werk van het zojuist verschenen solo-debuut van ex-Fifth Harmony-ster Camila Cabello. Verder komen verse songs voorbij van Kendrick Lamar, David Byrne (ooit van Talking Heads), Stephanie Struijk, Jorja Smith en Joan as Policewoman. Tevens hoor je Haagse producties van Melle de Boer en Ed Struijlaart.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop (kleine foto) maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).