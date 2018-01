Camila Cabello en The Black Eyes Peas in De Nieuwe Van Nierop

Expositie over de Club van 27 geopend

Bij Marcello’s Art Factory aan de Koningin Emmakade is een expositie te zien over de Club van 27. In de gallerie hangen kunstwerken van beroemde artiesten als Jimmi Hendrix, Amy Winehouse en Kurt Cobain, die allen stierven toen zij slechts 27 jaar oud waren.

In de tentoonstelling tonen ruim 13 kunstenaars hun werk met betrekking tot de sterren, die vaak stierven dankzij hun turbulente leefstijl, waarin drank en drugs vaak een rol speelden. Andere beroemdheden kozen ervoor een einde aan hun leven te maken, vaak tijdens de bloei of het toppunt van hun carrière. Kunstenares Dido die een portret maakte van onder andere Kurt Cobain snapt niet dat een aantal uit de Club van 27 zelf uit het leven stapten: ”het schijnt zelfs dat Kurt Cobain een eind aan zijn leven maakte, omdat hij graag bij de club van 27 wilde horen. Wat heb je aan die wens?”

De expositie is tot en met 24 februari 2018 te zien.