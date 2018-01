Zwemles voor volwassen Hagenaars met watervrees

Zwemmen, het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet voor iedereen. Sommige mensen hebben watervrees of hebben nooit zwemles op school gehad. Voor deze mensen zijn er nu speciale trainingen, verzorgd door het Your Personal Swim Coach team uit Den Haag, zodat zij ook met voldoende vertrouwen het water kunnen trotseren.

De trainingen voor mensen die nog niet kunnen zwemmen of bang zijn voor water, zijn stapsgewijs opgebouwd. Zo maken ze eerst kennis met hun coach en gaan ze samen het ondiepe water in. Daarna wordt er een persoonlijk zwemplan opgesteld. Aan het einde van de rit is er de mogelijkheid om een Nederlands zwemdiploma te halen.

Zwemlerares en mede eigenaar van Your Personal Swim Coach Mandy de Vries; ” Mensen volgen onze lessen, omdat ze zich graag prettig willen voelen in het water. Er is niets vervelender dan dat je tijdens een warme zonvakantie het water niet in durft. Ook zien we mensen die graag met hun kinderen willen zwemmen, maar dit niet kunnen.”